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МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта

МЧС: террористы могли поджечь «Крокуса» с помощью бензина или его смеси с маслом

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для поджога концертного зала «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года террористы могли использовать бензин либо содержащую его смесь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Также отмечается, что системы для тушения пожаров в «Крокусе» не были приспособлены для тушения очагов возгорания, созданных при помощи легковоспламеняющихся жидкостей.

«По нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Он отметил, что текущие требования безопасности в целом сформированы без учета возможных умышленных поджогов или терактов.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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«Газета.Ru»

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Всего в теракте пострадал 551 человек, жизни 144 человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при теракте в «Крокусе» до сих пор остаются в больницах.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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