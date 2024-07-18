Т-Банк начал открывать доступ к фрод-рулетке для борьбы с мошенниками

Т-Банк начал поэтапно открывать доступ к своему сервису фрод-рулетка, который называется «Ловушка для мошенников», для этого запущен сбор заявок на участие. Об этом сообщили в финансовой организации.

Как поясняют в банке, сервис работает по принципу чат-рулетки и позволяет перехватить в режиме реального времени и перевести на участника проекта звонок телефонного мошенника. Это уникальная российская разработка ― в мире аналогичных сервисов, способных перехватить мошеннический звонок и управлять им, нет.

Цель фрод-рулетки ― обучать россиян навыкам самозащиты от телефонных мошенников на реальных звонках и отвлекать злоумышленников от обмана реальных жертв, заставляя тратить «рабочее» время на готового к звонку пользователя, указывают в компании. Такие звонки анонимные и безопасные, данные участников скрыты от мошенников.

Писатель и телеведущий Сергей Минаев успел протестировать сервис и поделился одним из таких звонков. Ему мошенники попытались предложить скидку на оплату коммунальных услуг, объясняя, что он должен продиктовать код из SMS для записи на посещение офиса энергосбытовой компании. Если такой код передать злоумышленникам, они получат доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

Одними из первых выкладывать записи разговоров с мошенниками в ходе раннего доступа к фрод-рулетке стали пранкеры Вован и Лексус. Во время одного из таких звонков у них получилось выявить новую схему мошенничества, а также спасти семейную пару, которую долгое время «обрабатывали» телефонные аферисты, от потери 500 тыс. рублей.

Как отмечается, в рамках тестов участники раннего доступа в среднем общались со злоумышленниками по 20-25 минут. Тестирование показало, что за месяц сервис может вывести из строя полноценный колл-центр злоумышленников, зарабатывающий в среднем от 53 млн рублей в месяц.

Доступ к сервису будет открываться по специальным приглашениям ― в зависимости от нагрузки на рулетку и количества перехваченных звонков телефонных мошенников.