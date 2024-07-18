В Алтайском крае мужчина звал женщин на свидание и оформлял на них кредиты

Полицейские Алтайского края задержали мужчину за похищение денег у женщин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем в полиции узнали после обращения нескольких пострадавших. По предварительной информации, россиянин знакомился с женщинами на профильных сайтах.

Спустя некоторое время общения, он приглашал пострадавших на реальную встречу и те соглашались. Когда спутницы отвлекались, он через их смартфоны брал кредиты и отправлял средства себе. В дальнейшем общение подозреваемый прекращал.

«Общая сумма ущерба составляет свыше 860 тысяч рублей», – поделились в ведомстве.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. На данный момент специалисты МВД устанавливают других пострадавших.

Подобный случай произошел в Ижевске. Местная жительница доверилась «гражданину Кипра» с сайта знакомств и решила заработать деньги по его методу. В результате россиянка перевела аферисту более девяти миллионов рублей. Позже новый знакомый перестал выходить на связь.

Ранее россиянина Любовникова арестовали за то, что оставил женщин без любви и денег.