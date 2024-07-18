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В Ростовской области снова ввели графики временных отключений электроэнергии

«Донэнерго»: в Ростовской области ввели графики отключений света из-за жары

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Shutterstock

В Ростовской области с 11:13 (совпадает с мск) 18 июля вновь ввели графики временных отключений электроэнергии из-за жары. Об этом сообщает Telegram-канал «Донэнерго».

«В связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39°C и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки», — говорится в публикации.

Уточняется, что временные отключения потребителей электрической мощности введены с целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме региона.

При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.

17 июля сообщалось, что в Ростовской области восстановили электроснабжение по всему региону.

До этого ростовские энергетики сообщили, что из-за увеличившейся нагрузки на электросети в Ростовской области вновь вводятся меры по временному отключению электроснабжения потребителей.

По словам губернатора региона Василия Голубева, данная мера призвана снизить нагрузки, чтобы избежать аварий на объектах энергоснабжения. Отмечается, что система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время оно произойдет, невозможно.

17 июля стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества на юге России.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.

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