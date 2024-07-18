В Петербурге из центра психиатрии госпитализировали двух школьниц с ранами

В Петербурге выясняют обстоятельства инцидента с несовершеннолетними, которых нашли в туалете. Об этом сообщает «Фонтанка».

Обе пострадавшие являются пациентками Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева. По предварительным данным, школьницы 16 и 12 лет вместе зашли в туалет.

Позже обеих доставили с травмами в детскую больницу. Информация о том, по какой причине появились травмы, отсутствует. Известно, что старшая пострадавшая проживает в Ленобласти, вторая приехала из Псковской области.

До этого в Подмосковье подросток попал в больницу после конфликта с мужчиной на детской площадке. Молодой человек на прогулку с двухлетней сестрой. Спустя некоторое время он сказал девочке, что пора идти домой и ребенок стал плакать.

Такое поведение не понравилось местному жителю. Пьяный мужчина попытался научить школьника правилам работы с детьми, но подросток попросил не вмешиваться. Тогда россиянин вместе с собутыльниками избил несовершеннолетнего. Пострадавшему выбили два зуба.

Ранее в Удмуртии россиянин выбросил девочку из окна 17-го этажа.