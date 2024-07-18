Двое человек обварились, вытаскивая водителя из упавшей в яму с кипятком машины

В Твери Следственное управление СК РФ по области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после ЧП с провалившимся в яму с кипятком авто в Пролетарском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 июля на улице Арсения Степанова. Из-за разрыва трубопровода на дороге образовалась гигантская яма с кипятком, куда частично попал автомобиль. Прохожие, вытаскивая водителя, получили ожоги, им потребовалась помощь медиков. По предварительной версии, авария случилась из-за того, что коммунальщики вовремя не провели надлежащий ремонт трубопровода.

Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

До этого жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком.

Ранее Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.