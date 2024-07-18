Увеличилась площадь пожара в крымском Коктебеле

Площадь пожара в крымском Коктебеле увеличилась до 44 га, из которых 42 га — это территория Карадагского заповедника. Об этом ТАСС сообщила замдиректора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

«Площадь возросла до 44 га, из которых 42 га — на территории Карадагского заповедника. Еще порядка два га — территория за заповедником», — сказала она.

17 июля в МЧС России сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на природном пожаре в Коктебеле.

Вечером 15 июля в Коктебеле загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 га, а к его ликвидации были привлечены более ста сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8. Также в операции по ликвидации огня приняли участие более 50 военных симферопольского полка Росгвардии.

Позднее в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.