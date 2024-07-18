Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семью иностранцев лишили вида на жительство после драки сына с подростком

В Барнауле аннулировали вид на жительство мигрантам после избиения школьника

Семья мигрантов покинет Барнаул после того, как их сын стал участником конфликта с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На иностранцев обратили внимание после инцидента, произошедшего в торговом центре «Огни». На кадрах с места заметно, как молодой человек плюет в лицо другому участнику, после чего ударил его руками и ногами.

После произошедшего в МВД организовали проверку и выяснили все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям стало известно, что семье аннулировали вид на жительство.

«В течение 15 дней граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации, в противном случае они будут депортированы», — поделились в ведомстве.

Известно, что члены семьи являются уроженцами одной из республик ближнего зарубежья.

До этого в Екатеринбурге правоохранители выдворили из страны 53 мигранта. Во время рейда по вагончикам-контейнерам на улице Академика Ландау они обнаружили большое количество иностранцев. Всего проверили более 250 рабочих.

Ранее в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами