Семью иностранцев лишили вида на жительство после драки сына с подростком

Семья мигрантов покинет Барнаул после того, как их сын стал участником конфликта с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На иностранцев обратили внимание после инцидента, произошедшего в торговом центре «Огни». На кадрах с места заметно, как молодой человек плюет в лицо другому участнику, после чего ударил его руками и ногами.

После произошедшего в МВД организовали проверку и выяснили все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям стало известно, что семье аннулировали вид на жительство.

«В течение 15 дней граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации, в противном случае они будут депортированы», — поделились в ведомстве.

Известно, что члены семьи являются уроженцами одной из республик ближнего зарубежья.

До этого в Екатеринбурге правоохранители выдворили из страны 53 мигранта. Во время рейда по вагончикам-контейнерам на улице Академика Ландау они обнаружили большое количество иностранцев. Всего проверили более 250 рабочих.

Ранее в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.