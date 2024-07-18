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Жительницу Ижевска задержали по обвинению в государственной измене

УФСБ: жительница Ижевска задержана за сбор сведений для украинских спецслужб

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Ижевске по обвинению в государственной измене задержали местную жительницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным следствия, женщина самолично установила контакт со спецслужбами Украины и по их указанию собрала и передала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса с целью возможной подготовки диверсионно-террористических актов.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что в Великом Новгороде по обвинению в государственной измене задержали местного жителя. Следствие установило, что мужчина, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему секретные сведения.

Ранее во Владимирской области задержали «фотоагента» за попытку вступить в ВСУ.

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Обвинения в госизмене
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