Жительницу Ижевска задержали по обвинению в государственной измене

В Ижевске по обвинению в государственной измене задержали местную жительницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным следствия, женщина самолично установила контакт со спецслужбами Украины и по их указанию собрала и передала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса с целью возможной подготовки диверсионно-террористических актов.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что в Великом Новгороде по обвинению в государственной измене задержали местного жителя. Следствие установило, что мужчина, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему секретные сведения.

Ранее во Владимирской области задержали «фотоагента» за попытку вступить в ВСУ.