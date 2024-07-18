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Аналитики заявили, что Буданов победил в 10-летней «войне» СБУ и ГУР

ЛИЭКС: конфликт между ГУР и СБУ длился около 10 лет и вылился в победу Буданова

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Между главным управлением разведки (ГУР) минобороны и службой безопасности Украины (СБУ) около 10 лет шла «война», в которой победил руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).

В материале утверждается, что поводом для конфликта стало пересечение зон ответственности и соперничество за внимание Соединенных Штатов. После того, как ГУР стала тесно сотрудничать с американским ЦРУ, противостояние вошло в горячую фазу.

Так, в 2015 году спецназ СБУ с боем задержал в Киеве наемников разведки и ликвидировал офицера ГУР, а в 2020 году ситуация повторилась в населенном пункте под Донецком — сотрудников ГУР обвинили в создании незаконного вооруженного формирования.

Пика конкуренция между СБУ и ГУР достигла пика после начала СВО. В материале ЛИЭКС говорится, что разведка внедрила в переговорную делегацию от Украины в феврале 2022 года своего человека, которым стал банкир Денис Киреев. Позднее его ликвидировали сотрудники СБУ. Тем не менее в целом доминирующие позиции по итогам многолетнего противостояния остались за ГУР, утверждают аналитики.

О том, что украинские спецслужбы ведут борьбу за сферы влияния, заявлял до этого замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, ведомства не могли поделить финансовые потоки.

Ранее Буданов рассказал о покушениях на Путина.

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