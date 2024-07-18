Спасатель перечислил правила безопасного отдыха на воде

Безопасно купаться можно только в тех местах, которые специально оборудованы для этой цели. Об этом рассказал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, передает Pravda.Ru.

По его словам, в таких местах должны быть стационарный спасательный пост и огороженная буйками зона для купания, где проводилось специальное обследование дна на предмет наличия опасных предметов. В жаркую погоду на пляже эксперт советует носить головной убор и оставаться в тени, чтобы не получить тепловой удар.

«Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время. Плюс ко всему, использовать крем, закрывать голову головным убором от попадания прямых солнечных лучей», — сказал Джетыгенов.

Кроме того, он советует брать с собой на пляж воду и минимальную аптечку для первой помощи, в которой будут лежать пластыри, бинты и антисептик.

Советник руководителя Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Алексей Малов до этого посоветовал соблюдать меры предосторожности при использовании лодок и катамаранов. В частности, надевать спасательные жилеты и кататься только в определенных местах.

Ранее сообщалось, что на пляжах российского курорта полиция объявила охоту на голых отдыхающих.