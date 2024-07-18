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Москвичка подожгла полицейскую машину по требованию мошенников

В Подмосковье студентку задержали за поджог полицейской машины

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Depositphotos

Жительницу Москвы подозревают в поджоге полицейской машины в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Электроугли. Местные жители обратили внимание на девушку, которая стояла около горящей патрульной машины. Неизвестная снимала происходящее и общалась с кем-то по телефону.

«У авто обгорели приборная панель и капот. Внутри никого не было, поэтому без пострадавших», — сообщается в публикации.

Подозреваемую оперативно задержали, ею оказалась 20-летняя студентка из Москвы. При себе у девушки была канистра бензина и зажигалка. По словам самой россиянки, мошенники выманили у нее деньги и вынудили поджечь автомобиль.

Известно, что девушка хорошо учится. Пострадавшая от поджога машина числилась за управлением МВД по Московской области.

Подобный инцидент произошел в Кирове. Девушка подожгла здание правительства и после задержания пояснила, что на это она пошла из-за мошенников. Неизвестные пообещали вернуть украденные четыре миллиона рублей, если она выполнит их задание.

Ранее россиянка запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар.

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