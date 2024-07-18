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В приграничном с Украиной российском регионе закрыли детские сады

Mash: в Белгородской области закрыли все детсады в 20 км от границы с Украиной

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Depositphotos

В Белгородской области закрыли все детские сады, расположенные в 20 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

До этого зона ограничивалась пятью километрами. По данным издания, причина расширения территории — участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии. Так, накануне два дрона сбросили взрывчатку рядом с детскими садами в Белгородской области.

Учреждения прекратят работать в поселках Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори. Предположительно, данная мера должна затронуть 50 тысяч человек. Жители ежедневно возят малышей в Белгород, отметил Mash.

Накануне атака украинских дронов на Белгородскую область привела к нарушению газоснабжения в трех населенных пунктах. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на линию газоснабжения в селе Новопетровка. В результате без газа временно остались жители данного населенного пункта, а также села Карабаново и хутора Бабка.

Ранее пять поселков остались без света в ДНР после обстрела ВСУ.

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