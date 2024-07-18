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В Одессе второй день подряд жгут автомобили ВСУ

«Страна.ua»: в Одессе второй день подряд поджигают автомобили военных ВСУ

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Shutterstock

Неизвестные второй день подряд поджигают машины военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе ночью подожгли еще два авто военных, сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что сразу пять автомобилей, которые принадлежали солдатам ВСУ, были сожжены в Одессе. На предоставленных кадрах пожарный расчет пытается потушить горящую машину.

Украинские СМИ до этого сообщали о подобных инцидентах и в других городах страны. Поджоги были зафиксированы в Виннице, Днепре, Ровно и Харькове. В общей сложности были сожжены 10 машин украинских военных.

По мнению украинских СМИ, таким образом граждане страны выражают свой протест против насильственной мобилизации. Так, группа неизвестных в Харькове подожгла автомобиль сотрудника территориального центра комплектования — аналога российского военкомата. Пожарные ликвидировали огонь через 30 минут. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее в Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК.

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