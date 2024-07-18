Ветеринар объяснила, как помочь собаке перенести временное отсутствие хозяина дома

Собак важно приучать спокойно реагировать на временное отсутствие хозяина дома с малого возраста, например, сначала уходить на небольшой промежуток времени. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

По ее словам, можно нагружать питомца физической активностью перед уходом или постараться отвлечь его игрушками. Важно также обеспечить собаке доступ к чистой воде и к укрытию в квартире, куда он может в любое время спрятаться, например, клетке или домику, добавила эксперт.

При этом она отметила, что внезапный страх одиночества у взрослого животного может указывать на проблемы со здоровьем.

«У питомца могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе, гастриты, спинные грыжи, проблемы с суставами. Либо он проглотил какой-то инородный предмет. Собаке дискомфортно, она начинает пугаться, пытается спрятаться от каких-то болевых ощущений, поэтому начинает беспокойно себя вести», — предупредила Земская.

Ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина до этого говорила, что в жаркую погоду собак ни в коем случае нельзя брить, поскольку шерсть защищает их от перегрева и прямых солнечных лучей. При этом она посоветовала чаще вычесывать питомца, чтобы убрать омертвевший волосяной покров и разредить его.

Ранее сообщалось, что внутри собаки ветеринары нашли «магазин игрушек».