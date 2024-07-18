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Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Губернатор Гладков: более 70 жителей Белгородской области находятся в больницах

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Depositphotos

Более 70 жителей Белгородской области, которые пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них — дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В больницах находится 71 человек, 65 — в Белгородской области, шесть человек — в Москве. Самое тяжелое состояние у мальчика из Шебекино, он находится в реанимации. Врачи все делают для того, чтобы спасти его жизнь», — сказал губернатор в видеообращении.

17 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области.

В тот же день украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В результате атак никто из людей не пострадал. В Новопетровке сброшенный с БПЛА снаряд повредил газопровод, из-за чего газоснабжения на время лишились жители этого села и соседнего Карабаново, а также хутора Бабка.

Ранее Mash сообщил о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области.

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