Алтайский студент отправил террористам аптечку и лишился свободы на девять лет

В Алтайском крае суд вынес приговор студенту, который финансировал запрещенную террористическую организацию. Об этом сообщает «Катунь 24».

По версии следствия, 20-летний молодой человек связался с представителем организации и рассказал, что хочет стать ее участником, предварительно приехав в Сирию. Он также предложил свою поддержку.

В конце 2023 года юноша купил все необходимые медикаменты и отправил их по адресу, который ему направил куратор. Сотрудники ФСБ изъяли посылку, и до получателя она не дошла. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Суд признал молодого человека виновным в финансировании терроризма. Студента приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге поймали иностранца, который финансировал запрещенную террористическую организацию. Гражданин Узбекистана не только отправлял деньги, но и призывал к терроризму, оправдывал действия запрещенных организаций.

Ранее в России власти заморозили более 200 миллионов рублей лиц, внесенных в перечень террористов.