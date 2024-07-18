Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алтайский студент отправил террористам аптечку и лишился свободы на девять лет

В Алтайском крае студент получил срок за финансирование терроризма

В Алтайском крае суд вынес приговор студенту, который финансировал запрещенную террористическую организацию. Об этом сообщает «Катунь 24».

По версии следствия, 20-летний молодой человек связался с представителем организации и рассказал, что хочет стать ее участником, предварительно приехав в Сирию. Он также предложил свою поддержку.

В конце 2023 года юноша купил все необходимые медикаменты и отправил их по адресу, который ему направил куратор. Сотрудники ФСБ изъяли посылку, и до получателя она не дошла. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Суд признал молодого человека виновным в финансировании терроризма. Студента приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге поймали иностранца, который финансировал запрещенную террористическую организацию. Гражданин Узбекистана не только отправлял деньги, но и призывал к терроризму, оправдывал действия запрещенных организаций.

Ранее в России власти заморозили более 200 миллионов рублей лиц, внесенных в перечень террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами