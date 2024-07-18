Стало известно о крупном долге блогера Эдварда Била

Российский блогер-пранкер Эдвард Бил задолжал более 2,3 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы.

По данным в документе, долг у Била накопился по взысканиям имущественного характера.

Пранкер стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

Суд приговорил Била к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 3 ноября 2022 года Эдварда Била выпустили на свободу, пранкер пообещал «заниматься не тем, чем занимался ранее».

18 мая 2023 года Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тысяч рублей с пранкера.

Ранее глава ЛБИ Екатерина Мизулина сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.