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Ким Чен Ын призвал развивать туризм в Северной Корее

ЦТАК: КНДР должна расширять предложения в сфере туризма

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Виталий Аньков/РИА Новости

Северная Корея должна расширять предложения в сфере туризма и в целом развивать эту отрасль народного хозяйства. Такое мнение выразил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство ЦТАК.

Речь об этом зашла во время посещения им строящейся Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны.

Подчеркнув важность подготовки объекта к эксплуатации, Ким Чен Ын напомнил о важности «безупречного обслуживания, соответствующего облику [туристической зоны]», что, по его мнению, является «ключевым вопросом».

«Необходимо долгосрочно расширять и развивать туризм на основе опыта, накопленного при строительстве Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны», — сказал Ким Чен Ын.

В публикации напоминается, что Ким Чен Ын «всегда продолжает творческие размышления и священную самоотверженность для устроения самой цивилизованной и счастливой жизни» для народа КНДР.

29 июня сообщалось, что первая группа российских школьников отправится в северокорейский лагерь этим летом. Смена в лагере «Сондовон» планируется с 24 июля по 2 августа.

Ранее чиновники КНДР впервые стали носить значки с портретом только Ким Чен Ына.

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