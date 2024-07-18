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Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

В Новороссийске объявлена атака безэкипажных катеров

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Виталий Тимкив/РИА Новости

На территории Новороссийска в Краснодарском крае была объявлена угроза нападения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал он.

Кравченко призвал жителей, проживающих на первой линии берега, избегать подхода к окнам, прятаться в помещениях с толстыми стенами и не находиться на открытом пространстве у побережья.

«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — подчеркнул мэр города.

За несколько минут до этого такой беспилотник пытался совершить атаку на Севастополь, но был уничтожен, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

После атак такими катерами российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов противника. Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества. Она будет устанавливаться при входе в порты или на внешних рейдах. При приближении безэкипажных катеров или подводных дронов происходит подрыв заграждения и ударные комплексы противника уничтожаются. Подрыв проводится дистанционно. Его могут произвести с охраняемого берегового пункта.

Ранее США передали Украине патрульные катера.

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