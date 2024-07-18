В Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал TCH.

Сообщение об этом поступило на фоне воздушной тревоги. Перед этим сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях, а также на территории контролируемой Украиной части Запорожской области.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в украинской столице.

По словам Кличко, в городе произошли взрывы на левом берегу Днепра. Также чиновник сообщил о пожаре в Дарницком районе Киева. В столице Украины и еще 15 ее регионах перед взрывом звучала воздушная тревога. Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.