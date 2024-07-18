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СК РФ возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах

СК РФ возбудил уголовное дело об обмане алгоритма на торгах зарубежными акциями

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Shutterstock

СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении автоматизированным алгоритмом на торгах зарубежными акциями. Об этом пишет РБК.

Согласно материалам уголовного дела, использование алгоритма маркетмейкера компании W-Empirical Holding помогло инвесторам В.И Зинченко и С.П. Кулешову заработать 150 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемые совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее, благодаря чему им удалось заставить алгоритм маркетмейкера продать им бумаги по более низкой цене и выкупить их же по более высокой. Отмечается, что в подобных финансовых махинациях с помощью этого алгоритма подозреваются еще несколько человек.

До этого в Праге задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях на родине. Мужчина жил в Риге и прилетел в Прагу, чтобы потом направиться во Францию, где попросил политического убежища.

Ранее в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

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