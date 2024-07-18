Решившиеся на увольнение в 2023 году россияне подняли свой доход

Больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в этом году, если получат хорошее предложение. 17% намерены сменить ее в любом случае. Больше четверти респондентов (26%) устраивает нынешнее место работы. Это показало исследование сервисов СберАналитика и «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главными критериями, которые подталкивают россиян к смене трудового коллектива, стали: высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

Компенсационный пакет, льготы и бонусы, а также возможности профессионального развития выбрали по 33% опрошенных. 30% отметили в качестве плюса удаленную работу, а за интересные задачи и возможность карьерного роста проголосовало по 28% россиян.

Среди других критериев опрошенные выделили: возможность обучения (26%), репутацию и престиж компании (15%), отсутствие дресс-кода (12%), work-life balance (16%) и корпоративную культуру (10%).

49% опрошенных рассказали, что уже предпринимают шаги к смене деятельности и ищут подходящие вакансии. 42% изучают профессии, которые могут им подойти, а 14% проходят перепрофилирование и получают дополнительное образование.

Эксперты СберАналитики подробнее изучили, кто и почему чаще меняет работу. Согласно исследованию, проведенному с помощью аналитики больших данных, трудовая подвижность сильно привязана к возрасту сотрудника. Чем младше сотрудник, тем чаще он увольняется и ищет новую работу. Так, в 2023 году работу поменял каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет. Чем старше сотрудники, тем они реже решаются уходить со службы. Например, лишь 9% людей предпенсионного возраста приняли решение поменять работу.

Мужчины меняют место работы чаще женщин: 15% против 13,7%. Также влияют и доходы: чем они выше, тем меньше вероятность текучки кадров. Это еще раз подтверждает тезис, что высокая зарплата и финансовое вознаграждение — основные критерии при выборе работы. Если при зарплате менее 27 тыс. рублей работу сменили 15,8% работников, то при зарплате до 200 тыс. рублей — менее 13%.

Те, кто решился на увольнение в 2023 году, подняли свой доход. В среднем такие сотрудники стали зарабатывать на 20% больше, чем ранее. С наибольшим повышением уходит молодежь до 25 лет, в среднем увеличивая свой заработок на треть (более 33 %).

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