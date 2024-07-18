Каждый пятый россиянин едет отдыхать на месяц и более

По результатам опроса, 44% россиян едут путешествовать на одну неделю, 37% — отдыхают две недели. Это показало исследование Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый десятый россиянин едет отдыхать на месяц (11,8%). 7,5% опрошенных предпочитают отдыхать более одного месяца. При этом позволить себе такую роскошь могут в основном мужчины (56%) в возрасте от 26 до 30 лет (26%) и от 36 до 45 лет (22%). Самый низкий процент выезжающих в возрасте от 46 лет и старше (7%).

«В 2022-2023 году люди чаще выбирали отдых на две недели, вместо одной. В первую очередь это связано с изменением цен на туристическом рынке. Если раньше отпуск на две недели, например, в Сочи обошелся бы в среднем в 90 тыс. рублей, сегодня эта стоимость составит уже порядка 130 тыс. рублей. При этом, если отдыхать месяц и более — сумма составит уже в районе 500 тыс. рублей», — рассказала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Несмотря на рост цен, многие выбирают продолжительный отдых. Однако это сказывается на его регулярности. Более половины россиян путешествуют один раз в год (56%). Путешествовать два-три раза могут себе позволить 27% опрошенных. Более трех раз выезжают всего 7%. Большая часть опрошенных предпочитает отдых на море, в категории «Все включено» (43%). Каждый десятый россиянин выбирает для отдыха дикие пляжи. Лесной отдых подходит для 11% опрошенных. При этом 27% путешествуют с целью посмотреть культуру других стран/городов.

«Такая продолжительность отдыха прежде всего связана с возможностью совмещения удаленной работы и отдыха с детьми. Большая часть поездок ежегодно выпадает на сезон каникул», — добавила Долгих.

Ранее родителям рассказали, как обезопасить ребенка во время прогулок в жару.