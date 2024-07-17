В Ставрополе горит кровля четырехэтажного дома

МЧС сообщило о пожаре на площади 300 кв. м в многоквартирном четырехэтажном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар возник на кровле здания на улице Серова. Из него эвакуировали 12 жителей. При этом никто не пострадал. К борьбе с огнем привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

До этого пожарные ликвидировали возгорание в районе заказника у Новороссийска.

Трава и лесной массив в районе хутора Дюрсо загорелись 14 июля. Позже огонь распространился на территорию туристической базы «Голубая волна». На этом фоне в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в какой-то момент возгорание возникло и на территории баз отдыха «Фрегат», «Романтик» и «Моряк». В связи с оперативной обстановкой власти Новороссийска решили ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее пожарные ликвидировали огонь в здании в центре Москвы.