Россиянин отказался покидать самолет, заявив о его минировании после посадки в Самарканде

Прилетевший в Узбекистан россиянин задержал возвращение самолета в Россию, заявив о его минировании. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в аэропорту Самарканда по прибытии московского рейса «Уральских авиалиний». После того, как все пассажиры покинули салон самолета, 46-летний мужчина по имени Александр стал уверять экипаж, что борт заминирован. Он наотрез отказался выходить и не реагировал на увещевания бортпроводников. В конце концов россиянина задержали силовики и доставили его в отдел полиции.

«Александр в неадекватном состоянии со стеклянными глазами продолжал настаивать на угрозе взрыва», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

В это время в салоне провели повторный осмотр. Взрывное устройство, как уточняется, так и не было найдено, и Airbus 320 почти с трехчасовой задержкой вылетел обратно в Москву.

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