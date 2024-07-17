Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Латвии возбудили дело против мужчины, который торговал вещами с советской символикой

В Латвии собираются наказать торговца вещами с советской символикой

close
100%
Александр Поляков/РИА «Новости»

В Латвии возбудили дело против мужчины, который торговал вещами с советской символикой, сообщает Delfi со ссылкой на информагентство LETA.

На днях полицейские заметили на Вилянском рынке в Резекненском крае мужчину, который продавал «одежду и элементы одежды» с символикой СССР. Среди изъятых у него вещей — несколько пряжек для ремней с пятиконечной звездой, значок и табличка с портретами бывших вождей СССР и несколько кепок с серпом и молотом.

По мнению латвийской полиции, товары, которые продавец предлагал приобрести всем желающим, прославляют «военные силы и репрессивные учреждения». В связи с этим в отношении торговца был начат административный процесс. Его подозревают в «публичном использовании и демонстрации одежды (формы), флагов или других элементов гардероба и аксессуаров с символикой бывшего СССР, его республик или нацистской Германии».

За такое правонарушение физическому лицу грозит штраф в размере до €350. Согласно латвийским законам, виновный также может отделаться предупреждением.

Ранее активистку Елену Крейле приговорили в Латвии к трем годам за демонстрацию флага России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами