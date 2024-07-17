В Латвии возбудили дело против мужчины, который торговал вещами с советской символикой, сообщает Delfi со ссылкой на информагентство LETA.

На днях полицейские заметили на Вилянском рынке в Резекненском крае мужчину, который продавал «одежду и элементы одежды» с символикой СССР. Среди изъятых у него вещей — несколько пряжек для ремней с пятиконечной звездой, значок и табличка с портретами бывших вождей СССР и несколько кепок с серпом и молотом.

По мнению латвийской полиции, товары, которые продавец предлагал приобрести всем желающим, прославляют «военные силы и репрессивные учреждения». В связи с этим в отношении торговца был начат административный процесс. Его подозревают в «публичном использовании и демонстрации одежды (формы), флагов или других элементов гардероба и аксессуаров с символикой бывшего СССР, его республик или нацистской Германии».

За такое правонарушение физическому лицу грозит штраф в размере до €350. Согласно латвийским законам, виновный также может отделаться предупреждением.

Ранее активистку Елену Крейле приговорили в Латвии к трем годам за демонстрацию флага России.