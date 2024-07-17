Пожарные сумели локализовать пожар в здании в центре Москвы

Пожар в Центре цифровизации образования в Москве был локализован пожарными при поддержке пожарных вертолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар локализован. Тушение продолжается», — сообщили в экстренных службах.

На крыше Центра цифровизации образования в Москве наблюдается открытое горение.

До этого стало известно, что в горящем здании Центра цифровизации образования в Москве разбирают кровлю для того, чтобы ликвидировать очаги пожара.

Также до прибытия к месту вызова огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 100 человек.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.