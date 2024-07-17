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В США заявили о создании 100% эффективного препарата для профилактики ВИЧ

Gilead: американский леканавир дает 100%-ную эффективность для профилактики ВИЧ

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100%
Shutterstock

Разработанный в США инъекционный препарат леканавир показал 100%-ную эффективность для профилактики ВИЧ. Об этом сообщает на своем сайте фармацевтическая компания Gilead Sciences, Inc.

Эффективность препарата была доказана для профилактики среди женского населения по итогам третьей фазы слепого исследования в Уганде и ЮАР. Отмечается, что препарат легко переносился испытуемыми и не продемонстрировал серьезных побочных эффектов.

На рубеже 2024-го и 2025 года ожидается появление результатов исследования эффективности препарата для профилактики ВИЧ среди мужчин и трансгендеров, осуществляющих половые контакты с мужчинами и женщинами. Данные по исследованию собираются в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Южной Африке, Таиланде и Соединенных Штатах Америки.

До этого вирусолог Волчков заявил, что препарат, дающий 100%-ную защиту от ВИЧ, не победит СПИД.

Ранее в Подмосковье напомнили о возможности бесплатно пройти тест на ВИЧ.

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