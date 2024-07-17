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Мужчина открыл аварийный люк самолета во время задержки рейса в Пулково

В Пулково пассажир самолета открыл аварийный люк из-за жары

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Пулково пассажир Smartavia не выдержал жары и открыл аварийный люк в самолете перед вылетом. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказали изданию очевидцы, рейс из Санкт-Петербурга в Архангельск должен был вылететь в 13:40 по местному времени, но был задержан из-за неисправности тягача. Температура в салоне, где пассажиры провели в ожидании вылета около часа, достигла сорока градусов, однако бортпроводники не спешили раздавать путешественникам воду. В итоге один из пассажиров решился на отчаянный шаг и открыл аварийный люк.

Члены экипажа сначала решили вызвать на место полицию, но затем передумали. В 15:17 самолет все же вылетел в пункт назначения. В пресс-службе аэропорта уточнили, что задержка рейса составила менее полутора часов. По факту инцидента, который позже подтвердили в пресс-службе авиакомпании, Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее авиакомпания Qatar Airways 3,5 часа не выпускала пассажиров из душного самолета.

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