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Для тушения пожара в центре Москвы привлекли второй вертолет

Второй вертолет присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования

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МЧС России

Второй вертолет присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования в Москве, расположенном на Пресненском валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На место тушения прибыл второй вертолет», — сообщили агентству в экстренных службах.

Также в главном управлении МЧС России по Москве уточнили, что водяные стволы поданы по всему периметру здания, а для тушения также развернуты четыре боевых участка.

До этого вертолет пожарной авиации Ка-32 присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования в Москве.

Уточняется, что на крыше Центра цифровизации образования в Москве наблюдается открытое горение.

На данный момент нет сообщений о пострадавших в этом районе.

Накануне, 16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.

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