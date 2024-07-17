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Экс-главу одного из округов Подмосковья задержали по подозрению в растрате

СК РФ: экс-главу Шатурского округа заподозрили в растрате около 221,5 млн рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшего главу Шатурского городского округа Московской области заподозрили в растрате более 200 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

В заявлении отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого, провели обыски на его рабочем месте и осмотрели его транспортные средства.

«По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Из публикации следует, что изначально эти средства были выделены на строительство очистных сооружений и водозабора на территории Шатурского городского округа.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ, сейчас с мужчиной работают следователи. Сотрудники региональных управлений министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии, в свою очередь, осуществляют оперативное сопровождение.

Имя чиновника в заявлении не уточняется.

Тем не менее утром 17 июля в Telegram-канале «Типичная Шатура» появилась информация о задержании экс-главы округа Алексея Артюхина. Он оказался под стражей всего через неделю после сложения с себя полномочий.

Ранее в Москве задержали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.

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