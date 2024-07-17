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В Ростовской области мужчина упал с третьего этажа, пытаясь сбежать из отдела полиции

Подозреваемый попал в больницу после побега из отдела полиции под Ростовом

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Ростовской области подозреваемый упал с высоты третьего этажа, попытавшись совершить побег из отдела полиции. Об этом сообщает Mk.ru.

Незадолго до инцидента правоохранители задержали в Неклиновском районе 31-летнего мужчину. Его подозревали в совершении некого преступления и доставили на допрос в отдел внутренних дел.

Оказавшись в помещении, задержанный резко развернулся и подбежал к открытому окну. Он вылез на карниз и планировал спуститься на землю по водосточной трубе, но сорвался вниз. Известно, что рядом с ним в тот момент находился сотрудник полиции, однако он не успел вовремя среагировать.

Известно, что мужчину, получившего телесные повреждения, доставили в больницу на скорой помощи. Информации о тяжести его травм пока не поступало.

Ранее полицейского, по вине которого сбежали осужденные, оштрафовали на 40 тыс. рублей.

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