В Крыму сохранятся ограничения потребления электроэнергии для абонентов

Потребление электроэнергии на территории Крыма вновь ограничено, при этом в четверг возможно часть абонентов будет отключена от электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию ГУП «Крымэнерго».

«В связи с ограничениями пропускной способности электрических сетей и аварийными ремонтами генерирующего оборудования ОЭС Юга <...> в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ необходимо ограничить режим потребления», — сообщили в компании.

Также причиной ограничения электропотребления назван высокий уровень потребления в период экстремально высоких температур в южных регионах России.

До этого стало известно, что в пяти энергетических районах Краснодарского края начнут вводить временные ограничения на подачу электричества из-за экстремальной жары, которая перегружает энергосистему региона.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Ранее СМИ сообщали, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.