В Ленинградской области двое диверсантов подожгли вышку сотовой связи

Двое неизвестных подожгли вышку сотовой связи в районе деревни Новосергеевка, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации журналистов, диверсантов засняла камера наблюдения. Сотрудник компании, отвечающей за обслуживание инфраструктурного объекта, заметил подозрительных людей при просмотре видеозаписей.

«Во время проверки записей видеонаблюдения выяснилось, что один из мужчин подбросил к установке ворох хвороста, а его подельник поджег сухие ветки. Однако огонь не распространился дальше», — говорится в материале.

Из публикации следует, что повреждения получило только ограждение вышки сотовой связи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности диверсантов. Кроме того, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

10 июля в городе Семикаракорск в Ростовской области задержали 17-летнего студента, пытавшегося поджечь местный пункт гуманитарной помощи. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее в Ярославской области осудили двух молодых людей за попытку поджога телекоммуникационной вышки.