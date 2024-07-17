В центре Москвы произошел крупный пожар

В Москве произошел сильный пожар на Пресненском валу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

С крыши горящего здания на валу идет черный дым, там возникло сильное задымление. О пострадавших и площади пожара информации пока нет.

16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».

По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.

9 июля общежитие МГУ на проспекте Вернадского в Москве эвакуировали из-за пожара.

Пожар произошел на девятом этаже здания в одной из комнат общежития. Из окна шел черный дым, студентов и сотрудников вовремя вывели. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.