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Российские полицейские ликвидировали притон, который работал под вывеской SPA-салона

В Башкирии полиция ликвидировала притон, работавший под вывеской SPA-салона

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Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех сообщниц, которые вовлекали женщин в занятие проституцией. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили полицейские, 38-летний уроженец Нягани открыл в Нефтекамске притон, который работал под вывеской SPA-салона. Мужчина пригласил на работу пять женщин из разных районов республики — они исполняли роли управляющих и администраторов, а также подыскивали сотрудниц, которые соглашались оказывать клиентам заведения услуги интимного характера.

Во время обысков, проведенных в «салоне» представителями городского ОМВД и бойцами регионального Управления Росгвардии, правоохранители изъяли более 5 млн рублей и 13 тыс. долларов, а также вещественные доказательства противозаконной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией» УК РФ. Лидер сообщества заключен под стражу, его сообщницы отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге 61-летняя пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела после организации борделя.

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