Полицейский пригрозил кровной местью россиянину, который отшлепал его сына

В Кавминводах полицейский угрожает местному жителю расправой за то, что он поднял руку на его сына. Об этом сообщает «Сапа».

По информации Telegram-канала, 39-летний сотрудник полиции Давид угрожает жестокой местью 33-летнему Эмину из Железноводска, который отшлепал его ребенка.

Пятилетний сын полицейского якобы задирал сыновей Эмина, посещающих секцию по вольной борьбе. Когда мужчина увидел это своими глазами, он решил проучить малолетнего хулигана, но вместо воспитательной беседы применил к нему силу.

После этого Давид узнал телефон Эмина и стал писать ему и звонить с угрозами. Тот обратился к правоохранителям, сейчас в отношении капитана полиции ведется проверка.

Ранее житель Ленобласти избил 12-летнего мальчика, пристававшего к его дочери.