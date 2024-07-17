В Волгограде в массовом ДТП пострадали шесть человек

В Волгограде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, авария с участием четырех автомобилей произошла около 15:40 мск в Кировском районе Волгограда на улице Лазоревой.

«По предварительным данным, шесть человек, двое из которых несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

13 июля управление ГИБДД по Тюменской области сообщало о массовом ДТП на 20-м километре автодороги Тюмень – Каменка. Женщина за рулем автомобиля Daewoo выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia. Последнего участника из-за сильного удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя другими автомобилями.

Ранее массовое ДТП произошло на Садовом кольце в центре Москвы.