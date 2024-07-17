В Ростовской области планируют использовать БПЛА для тушения пожаров

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что спасатели прорабатывают возможность привлекать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для тушения пожаров в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос тушения пожаров с помощью беспилотных летательных аппаратов... Рассматриваем с военными эти возможности», — сказал он, добавив, что соответствующие технологии уже разработаны.

Он рассказал, что беспилотник можно оснастить огнетушащими веществами и отправить в горящую квартиру в высокие этажи. Таким образом огонь можно потушить без воздействия пожарных.

Филиппов отметил, что беспилотники уже применяются для профилактики на водных объектах. По его словам, к дрону прикрепляется громкоговоритель, через который людей оповещают о правилах поведения на воде.

13 июля в Ростовской области от оставленных на солнце стеклянных бутылок загорелась трава по принципу линзы.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел взрыв на крупном складе.