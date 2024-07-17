Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области планируют использовать БПЛА для тушения пожаров

Ростовское МЧС планирует привлечь беспилотники для тушения пожаров

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что спасатели прорабатывают возможность привлекать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для тушения пожаров в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос тушения пожаров с помощью беспилотных летательных аппаратов... Рассматриваем с военными эти возможности», — сказал он, добавив, что соответствующие технологии уже разработаны.

Он рассказал, что беспилотник можно оснастить огнетушащими веществами и отправить в горящую квартиру в высокие этажи. Таким образом огонь можно потушить без воздействия пожарных.

Филиппов отметил, что беспилотники уже применяются для профилактики на водных объектах. По его словам, к дрону прикрепляется громкоговоритель, через который людей оповещают о правилах поведения на воде.

13 июля в Ростовской области от оставленных на солнце стеклянных бутылок загорелась трава по принципу линзы.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел взрыв на крупном складе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами