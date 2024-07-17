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Врач рассказал о «пандемии близорукости» в мире

Врач Сагоненко: гаджеты привели к «пандемии близорукости» в мире

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Гаджеты привели к тому, что в мире началась «пандемия близорукости», потому что зрительная работа в этом случае происходит на близком расстоянии к предмету. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

По его словам, близорукость появляется у детей из-за того, что они мало времени проводят на свежем воздухе и не придерживаются здорового образа жизни. Помимо этого, на ее появление влияют экология, питание, общее физическое развитие. Врач отметил, что стабилизировать детское зрение можно с помощью перифокальных очков.

«Что касается взрослых, вылечить близорукость нельзя, но можно стабилизировать теми же очками, контактными линзами, лазерной коррекцией зрения», — добавил Сагоненко.

В пожилом возрасте можно прибегнуть к рефракционной замене хрусталика, заключил эксперт.

Офтальмолог Анастасия Уткина до этого говорила, что долгая работа у экрана не вызывает необратимых нарушений зрения. Однако, по ее словам, это может вызвать дискомфорт в глазах и обратимое нарушение зрения из-за зрительной усталости.

Ранее россиян предупредили о трех главных проблемах со зрением у офисных работников.

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