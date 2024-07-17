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В Германии мужчина получил срок за поставки компонентов БПЛА в Россию

Zeit: в ФРГ мужчина приговорен к семи годам за поставки компонентов БПЛА в РФ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Суд в ФРГ приговорил мужчину к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за поставки компонентов БПЛА в РФ. Об этом сообщает Zeit Online.

Его предполагаемый сообщник был приговорен к 21 месяцу заключения. Оба мужчины имеют гражданства РФ и Германии, их имена не называются. По данным суда, компоненты для беспилотников они поставляли в Россию через Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

До этого стало известно, что фигурант другого дела — о поставке чипов в Россию в обход санкций — Дмитрий К. сбежал в РФ от европейского суда.

Дмитрий прожил в Нидерландах около 30 лет. После ввода санкций в отношении России в мае 2022 года он официально перестал заниматься торговлей микрочипами и перепрофилировал принадлежащий ему магазин на торговлю канцелярскими принадлежностями и бумагой. По версии нидерландского следствия, на деле мужчина продолжил торговлю микрочипами с Россией, используя для прикрытия компанию на Мальдивах. После ареста он провел под стражей 2,5 месяца, но затем был освобожден в декабре 2022 года для ухода за тяжело больной свекровью. После того как он не явился в суд, правоохранители заявили, что он, вероятно, сбежал.

Ранее в США назвали возможность поставок российского оружия КНДР «невероятно тревожной».

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