Растоптавшего христианский крест мужчину допросили

Растоптавшего христианский крест мужчину доставили в подразделение столичного управления Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В ходе допроса подозреваемый в оскорблении чувств верующих заявил, что раскаивается в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По месту проживания задержанного был произведен обыск. Его также проверят на причастность к иным преступлениям.

17 июля новостное агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой мужчина топчет лежащий на полу православный крест. При этом он сопровождает свои действия оскорблениями в адрес верующих.

Позднее выяснилось, что запись была сделана 28-летним блогером из Дагестана. Когда общественности стало известно о личности нарушителя, мужчина выложил ролик с извинениями и заявил, что христиане «первые начали».

Несмотря на это, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти блогера и привлечь его к ответственности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Ранее певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими.