В Подмосковье напомнили о возможности бесплатно пройти тест на ВИЧ

С начала 2024 года в Подмосковье 1 461 764 млн человек прошли тест на антитела к ВИЧ, что на 212 780 тыс. больше, чем в прошлом году, рассказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к.м.н. Александр Пронин.

Он отметил, что исследование занимает не более 15 минут.

«Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — сказал Пронин.

Он добавил, что жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в мобильных медицинских комплексах.