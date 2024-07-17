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В Подмосковье напомнили о возможности бесплатно пройти тест на ВИЧ

Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года

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Depositphotos

С начала 2024 года в Подмосковье 1 461 764 млн человек прошли тест на антитела к ВИЧ, что на 212 780 тыс. больше, чем в прошлом году, рассказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к.м.н. Александр Пронин.

Он отметил, что исследование занимает не более 15 минут.

«Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — сказал Пронин.

Он добавил, что жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в мобильных медицинских комплексах.

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