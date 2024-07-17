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В Испании преступника арестовали за подозрительное поведение у посольства США

В Мадриде задержали мужчину, бросившего металлический предмет в посольство США

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Shutterstock

В Мадриде гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который во время празднования победы национальной сборной на  чемпионате Европы по  футболу бросил металлический предмет в  посольство США, сообщает ABC, ссылаясь на правоохранителей.

В  гражданской гвардии рассказали, что празднуя победу Испании на  чемпионате, мужчина бросил металлический предмет в  посольство США в  Мадриде. После того, как личность мужчины была установлена, выяснилось, что в  отношении него был выдан ордер на  арест за  ножевое ранение.

В статье отмечается, 12  июля 23-летний мужчина ранил холодным оружием двух человек в  пригороде Мадрида.

Источники в  правоохранительных органах отметили, у мужчины вероятнее всего психологические проблемы.

15 июля сборная Испании по футболу, вернувшись в свою страну после победы по итогам чемпионата Европы — 2024 в Германии, организовала чемпионский парад по Мадриду.

Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024.

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