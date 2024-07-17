В Испании преступника арестовали за подозрительное поведение у посольства США

В Мадриде гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который во время празднования победы национальной сборной на чемпионате Европы по футболу бросил металлический предмет в посольство США, сообщает ABC, ссылаясь на правоохранителей.

В гражданской гвардии рассказали, что празднуя победу Испании на чемпионате, мужчина бросил металлический предмет в посольство США в Мадриде. После того, как личность мужчины была установлена, выяснилось, что в отношении него был выдан ордер на арест за ножевое ранение.

В статье отмечается, 12 июля 23-летний мужчина ранил холодным оружием двух человек в пригороде Мадрида.

Источники в правоохранительных органах отметили, у мужчины вероятнее всего психологические проблемы.

15 июля сборная Испании по футболу, вернувшись в свою страну после победы по итогам чемпионата Европы — 2024 в Германии, организовала чемпионский парад по Мадриду.

Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024.