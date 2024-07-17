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Следователь, наказанный за взятку штрафом, обжаловал приговор и был отправлен в колонию

Следователя из Махачкалы лишили свободы после попытки обжаловать штраф за взятку

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Shutterstock

Бывшего следователя УМВД в Махачкале, которого местный суд оштрафовал за взятку, отправили в колонию после попытки обжаловать приговор. Об этом пишет Сапа Кавказ.

По данным Telegram-канала, в октябре 2021 года следователя одного из отделов УМВД по Махачкале поймали с поличным во время передачи ему 700 тыс. рублей. Перед этим сотрудник полиции потребовал от подозреваемого 1 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности, а затем сам стал фигурантом по делу о вымогательстве взятки.

В начале февраля этого года бывшему полицейскому вынесли приговор. Кировский районный суд Махачкалы признал его виновным и назначил мужчине штраф в 2,3 млн рублей. Кроме того, осужденный лишился права работать в правоохранительных органах на пять лет. С решением суда экс-следователь не согласился и захотел его обжаловать.

Мужчина подал апелляцию, чтобы признать приговор незаконным, в итоге дело повторно рассмотрели в Верховном суде республики. Судьи апелляционного суда посчитали, что в первой инстанции характер и степень общественной опасности преступления не были учтены в полной мере, поэтому ужесточили наказание и приговорили фигуранта к трем годам колонии общего режима.

Ранее экс-глава дорог Липецкой области потратил 26 млн рублей бюджета и был оштрафован на 80 тыс.

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