Руководство Центробанка может получить право на ношение боевого оружия

Высокопоставленные сотрудники Центробанка (ЦБ) могут получить право на ношение боевого стрелкового оружия. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.

Документ был подготовлен Росгвардией, которая и предоставляет оружие в пользование различным структурам ЦБ, в частности, инкассаторам.

Проектом предлагается предоставить право на ношение оружия заместителям председателя ЦБ и их советникам, управляющим отделениями и их заместители, а также директорам департаментов и их заместителям. Все они, согласно документу, могут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет.

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