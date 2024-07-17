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Руководство Центробанка может получить право на ношение боевого оружия

Росгвардия предложила дать руководству Центробанка право на ношение оружия

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Максим Блинов/РИА Новости

Высокопоставленные сотрудники Центробанка (ЦБ) могут получить право на ношение боевого стрелкового оружия. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.

Документ был подготовлен Росгвардией, которая и предоставляет оружие в пользование различным структурам ЦБ, в частности, инкассаторам.

Проектом предлагается предоставить право на ношение оружия заместителям председателя ЦБ и их советникам, управляющим отделениями и их заместители, а также директорам департаментов и их заместителям. Все они, согласно документу, могут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять в своей работе с россиянами-должниками физическую силу и оружие. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что приставы не станут злоупотреблять этим правом, а в случае излишнего применения силы они будут нести ответственность по закону.

Ранее в России предложили расширить основания для включения в реестр экстремистов.

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