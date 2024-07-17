В Белгородской области после атаки БПЛА зафиксировали нарушение газоснабжения

Атака украинских дронов на Белгородскую область привела к нарушению газоснабжения в трех населенных пунктах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на линию газоснабжения в селе Новопетровка. В результате без газа временно остались жители данного населенного пункта, а также села Карабаново и хутора Бабка.

«Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ», — уточнил глава субъекта.

Днем 17 июля белгородский хутор Церковный также подвергся атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью стал легковой автомобиль, в салоне которого находилась молодая семейная пара.

Как рассказал губернатор области, после удара транспортное средство загорелось. Мужчину и женщину спасти не удалось.

До этого в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой украинские военные подорвали одну из вышек сотовой связи на территории Белгородской области. Журналисты уточнили, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Белгородской области из-за регулярных обстрелов ограничили въезд в 14 населенных пунктов.