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Американка отравила себя и друзей цианидом в отеле Бангкока из-за огромных долгов

Bloomberg: в номере отеля в Бангкоке нашли мертвыми шестерых иностранцев

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Shutterstock

Сотрудница роскошного отеля в Бангкоке нашла мертвыми в номере шестерых иностранных граждан. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что четверо из них были гражданами Вьетнама, а двое имели гражданство США. По предварительным данным полиции, все они отравились цианидом, который был добавлен в кофе. Токсичное вещество, считают правоохранительные органы, подсыпала в напитки одна из отравившихся из-за огромных долгов.

Полиция подозревает в случившемся 56-летнюю гражданку США Шерин Чонг. Женщина убедила своих друзей вложить огромные суммы в проект больницы в Японии, но в результате они лишились 10 млн батов (24,5 млн руб.).

Отмечается, что отравившиеся были найдены в разных комнатах гостиничного номера, в связи с чем можно предположить, что они не знали, что употребляют яд, они не ждали вместе, пока он подействует. Кроме того, у них были забронированы экскурсии с гидами на время отдыха. Следы борьбы на месте обнаружены не были.

До этого в США женщина пыталась отравить недовольного ее вечеринкой мужа средством от сорняков.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.

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