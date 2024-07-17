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В России могут запретить смену ФИО осужденным по тяжким статьям

Mash: в России могут запретить смену ФИО осужденным по тяжким статьям

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Russian State Duma/Global Look Press

В России могут запретить смену ФИО осужденным по тяжким статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инициаторами соответствующего законопроекта стали депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Георгий Арапов. Необходимость этого они объясняют тем, что попытка педофилов, насильников и других осужденных по тяжким статьям скрыть информацию о совершенных преступлениях посредством смены имени подвергает риску других людей.

Поводом для выдвижения инициативы стало распространение информации о том, что известный блогер Валентин Шишкин до этого имел фамилию Рогачев и провел за решеткой четыре года. Другой блогер Александр Чаров, который и предал гласности эту информацию, обвинил Шишкина-Рогачева в педофилии.

До этого в Воронеже мужчину осудили на 22 года за изнасилование десятилетнего ребенка. По версии следствия, мужчина подкараулил у учебного заведения десятилетнюю девочку и, когда она шла через овраг, угрожая ей, изнасиловал и скрылся с места.

Ранее правительство одобрило проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов.

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